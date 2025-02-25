Як самостійно дізнатися на скільки зросте пенсія після індексації

У березні в Україні відбудеться перерахунок пенсій, проте розмір доплати для кожного пенсіонера буде різним. Сума збільшення визначатиметься з урахуванням страхового стажу, розміру заробітної плати, з якої здійснювалися внески, наявності інвалідності та інших факторів.

Перевірити оновлений розмір своєї пенсії можна онлайн через портал Пенсійного фонду. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на ПФУ.

Для цього слід:

Авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису або через ID-банкінг. Відкрити розділ "Моя пенсія" та ознайомитися з даними про перерахунок.

Читайте також: Яку пенсію будуть отримувати українці із зарплатою у 25 тисяч гривень

Який розмір надбавки до пенсії після індексації

Щорічно уряд визначає граничні розміри підвищення пенсій у процесі індексації.

Мінімальне збільшення пенсійної виплати в останні роки становило 100 гривень.

Максимальна сума надбавки вже другий рік поспіль залишається на рівні 1 500 гривень.

Навіть якщо за формулою сума підвищення пенсії виходить більшою за 1 500 гривень, розмір доплати все одно не перевищить встановленого обмеження.

До прикладу, у 2023 році індексація склала 19,7%, тому пенсіонери, які отримували 10 000 гривень, мали б одержати додаткові 1 900 гривень. Однак фактична надбавка була обмежена сумою 1 500 гривень.

Нагадаємо, у ПФУ затвердили головний показник, від якого залежить індексація пенсій у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!