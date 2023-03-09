Як Сатурн у Рибах вплине на кожен знак зодіаку: Овен – Діва

Сатурн 7 березня увійшов у знак Риб, розпочавши потужну нову еру, яка викристалізує наше зростання протягом наступних трьох років. Розуміння того, як Сатурн у Рибах вплине на ваш знак зодіаку, може допомогти вам максимально використати цей складний, але корисний транзит.

Нещодавня подорож Сатурна крізь Водолій почалася ще в березні 2020 року, що збіглося з початком глобальної пандемії. Його входження в знак Риб неминуче також знаменує собою нову еру.

Овен

Протягом наступних кількох років Сатурн збирається допомогти вам відточити вашу інтуїцію, звернувши вашу увагу всередину. Ви завершуєте деякі великі кармічні цикли та очищаєте себе від духовного багажу. Це глибока внутрішня робота! Можливо, вам буде складно висловити тонкі зміни на рівні душі, які ви відчуваєте, але робота над цим на самоті або з терапевтом може надати вам сили.

Телець

Сатурн вражає ваш дім дружби та спільноти, що спонукає вас переглянути соціальне життя та потенційно стиснути коло. Важливо оточити себе людьми, які надихають вас бути найкращим, і командою, яка підтримує ваші надії та бажання. Саме час почати будувати таку спільноту у житті, навіть якщо вам доведеться робити це з самого початку.

Близнюки

Близнюки, настав час серйозно зайнятися своєю кар’єрою і перевірити свій синдром самозванця. Коли Сатурн увійде у ваш відкритий десятий будинок, наступні кілька років принесуть будівельні блоки для значного сяйва у вашому професійному житті. Але це не означає, що ваша імперія побудує себе сама! Ви вчитеся реально розуміти як свої досягнення, так і недоліки, і все це допоможе вам увійти в роль авторитетної особи.

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Рак

Протягом наступних кількох років Сатурн потрапляє у ваш філософський дев’ятий дім, що може спричинити деякі серйозні зміни парадигми та перевірку перспектив. Відмовитися від старих ідей непросто, особливо для ностальгійної дитини, але це допоможе виробити більш детальну та резонансну точку зору. Не недооцінюйте свою мудрість!

Лев

Настав час розібратися з усіма тими скелетами, які були зметені у шафу. Сатурн торкнеться однієї з найбільш вразливих частин вашої карти, тому ви будете особливо усвідомлювати ситуації у своєму житті, які змушують вас почуватися залежними або вийти з-під контролю. Це може включати емоційно заплутані стосунки, які обтяжують ваше серце, або фінансовий борг, який обтяжує ваш банківський рахунок.

Діва

Наступні кілька років можуть стати періодом розвитку або перерви для ваших стосунків. Настав час почати з’ясовувати, чим ви насправді хочете займатися – як у бізнесі, так і в задоволенні. Можливо, ви захочете підвищити стандарти, або поставити перед собою завдання і взяти більше відповідальності за власні дії. Якщо ви самотні, ви, ймовірно, будете більш розбірливими щодо своїх коханців і шукатимете більшої стабільності.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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