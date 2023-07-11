Як зробити черствий хліб знову м'яким за лічені хвилини: простий лайфхак

Недавно користувач @andrelifehack опублікував ролик, який став вірусним з більш ніж 70 тисячами лайків. В ньому він пропонує простий спосіб оживити черствий хліб і повернути йому свіжість. Цей лайфхак виявився дуже ефективним і допомагає заощадити гроші, оскільки не потрібно купувати новий хліб.

Читайте також: Чому не слід викидати черствий хліб: які страви можна приготувати із залишками випічки

Перш за все, необхідно попередньо розігріти духовку до 200 градусів. Потім треба намочити хліб під краном, але так, щоб він не розмок і не розвалився. Після цього хліб поміщається в духовку і залишається там протягом 10-20 хвилин.

Автор лайфхака продемонстрував результат – оновлений хліб став свіжим та мʼяким усередині. Коментарі під відео відображають позитивний настрій глядачів. Один з користувачів запропонував обгорнути мокрий хліб у фольгу, щоб отримати ще кращий ефект.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!