Як зробити часниковий спрей від комарів: простий лайфхак

Багато людей використовують спреї або рідини, щоб позбутися комарів, але ці засоби містять хімічні речовини, які можуть мати негативний вплив на здоров'я та дихання. Але є інші способи, які допоможуть вам позбутися комарів в домашніх умовах, не використовуючи шкідливі засоби.

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Ось декілька рекомендацій:

Камфора відома як ефективний засіб відлякування комарів. Запаліть камфору в закритому приміщенні і залиште на 30 хвилин. Камфора приголомшить комарів своїм запахом, і ви помітите, що їх стало менше. Також можна використовувати камфорні таблетки, які розташовуються у мисках з водою. Кава та кавова гуща. Комарі не люблять запах кави, тому частіше пийте каву або розсипте кавову гущу по будинку. Це допоможе відлякати комарів. Лимон та гвоздика. Розріжте лимон навпіл і встроміть в обидві частини гвоздики. Розмістіть такі лимони по всьому будинку. Лимон та гвоздика є ефективними засобами від комарів і є безпечними для використання. Часниковий спрей. Заваріть декілька зубчиків часнику у воді, а потім розпиліть отриману суміш по кімнаті або гаражу. Комарі не люблять запах часнику і уникатимуть такі місця. Яблучний оцет. Змішайте яблучний оцет і гамамеліс у рівних пропорціях, а також додайте кілька крапель антимоскітних ефірних олій, наприклад, евкаліпт або цитронелла. Потім цю суміш розпиліть по приміщенню за допомогою пульверизатора.

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