Як зробити пастку-осушувач, щоб позбутись зайвої вологи та конденсату в будинку

Як знизити вологість у приміщення за допомогою підручних засобів

Знизити рівень вологості та позбутись конденсату в оселі допоможуть недорогі предмети побуту.

Про це пише видання Express. У холодну пору року через надто високий рівень вологості, вогкості або конденсату на вікнах, в будинках може виникати пліснява. Тому спершу треба позбутись першопричини. Не варто одразу витрачатись на дороге спеціальне обладнання для осушення повітря. В цьому допоможуть підручні засоби.

Осушувач можна легко зробити використовуючи як ключові інгредієнти кухонну сіль або наповнювач для котячого лотка. Вони здатні вбирати вологу з повітря та досить дешеві.

Щоб зробити соляну пастку для вологи – візьміть будь-яку ємність чи контейнер та наповніть його сіллю шаром у кілька сантиметрів. Цей осушувач треба залишити у вологому місці, наприклад, біля вікна.

Щоб зробити пастку з наповнювача для котячого лотка – візьміть колготки, панчохи або шкарпетки, засипте в них наповнювач для котячого туалету, зав’яжіть їх і залиште у місці, де може накопичуватися волога.

Слід періодично перевіряти наскільки ці саморобні пастки-осушувачі увібрались вологою та за необхідністю змінювати наповнення, тоді вони працюватимуть ефективніше.

Раніше ми писали про те, як позбутись плями від вина. В цьому допоможе один із доступних побутових засобів, які точно є в кожному домі.

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