Як зробити оладки зі свіжих кабачків на сніданок

У літній період, коли розпочинається сезон свіжих продуктів, цікаві та прості рецепти набувають особливої популярності. Вікторія Маремуха, учасниця модельного шоу на Новому каналі, поділилася своїми харчовими уподобаннями та порекомендувала цікавий рецепт оладок із кабачків.

Ця страва поєднує в собі багато переваг: вона не тільки корисна та ситна, але й легка у приготуванні, а головне – надзвичайно смачна.

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"Зараз настала пора кабачків, тож кожен зможе приготувати швидкі та прості страви. Щоб зробити смак оладок більш цікавим, спробуйте додати до сметани сир дорблю та перемішати. Подавайте такий соус разом з оладками – це додасть пікантності до страви", – порекомендувала вона.

Інгредієнти:

Кабачки – 2-3 шт;

Борошно – 2 столові ложки;

Яйце – 1 шт;

Часник – 1 зубчик;

Сіль – за смаком;

Кріп – дрібка;

Олія – для смаження;

Сметана – для подачі;

Сир дорблю (або інший сир із пліснявою) – за бажанням.

Ось як приготувати цю страву:

Очистіть кабачки від шкірки і натріть їх на великій тертці. Підсоліть і залиште на 10 хвилин, щоб виділився сік; Відтисніть виділений сік з кабачок; Додайте борошно, яйце та дрібко натертий часник. Також додайте дрібно нарізаний кріп і добре перемішайте усе; Ложкою викладайте невеликі порції тіста на розігріту сковороду з олією. Смажте оладки на середньому вогні з обох боків, доки вони не стануть рум'яними; Подавайте оладки зі сметаною або сметанним соусом з дорблю. Смачного!

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