Як зробити писачок своїми руками з підручних засобів: покрокова інструкція та відео
З давніх часів українці розписували яйця на Великдень. Проте для цього треба відповідний інструмент – писачок (писальце, кистка).
Найпростіший можна зробити власноруч – з конуса з жерсті, який треба вставити в дерев'яну паличку, та обмотати все мідним дротом. Як виготовити розповіла у Tik-Tok Діана Антоняк.
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Доволі гарні писачки можна зробити своїми руками, просто скомбінувавши конус та акумулятор тепла з мідного дроту.
Для саморобного писачка вам знадобиться металева банка з-під якогось напою, дріт, плоскогубці, олівець та ножиці.
- Для початку помийте банку та виріжте прямокутник.
- Скрутіть конус та підріжте так, як показано на відео. Має залишитися над конусом прямокутний виступ.
- Візьміть олівця та прямокутною частиною прикладіть до нього. Все обмотайте дротом.
- За допомогою голочки зробіть дірку у конусі.
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Нагадаємо, що Великдень – світле та радісне свято, яке символізує перемогу життя над смертю та добра над злом. UaPortal зібрав цікаві традиції та звичаї цього дня – зокрема про фарбування яєць.
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