Як зробити спрей, який не дозволить пилу прилипати до поверхонь

Як позбутися від пилу вдома - саморобний спрей від пилу - лайфхак

Існують прості та ефективні способи запобігти накопиченню пилу у вашому будинку. Зокрема можете самостійно приготувати "чарівний" спрей.

Блогерка та експертка з прибирання Кароліна Макколі з 2,6 млн підписників в Instagram розповіла, що для цього вам потрібні натуральні продукти. Про це пише Sante Plus.

Читайте також: Як легко очистити акрилову ванну до блиску: вам допоможуть прості засоби, що є під рукою вдома

Ось ці інгредієнти знадобляться для домашнього спрею:

1 чайна ложка білого оцту.

Пів чайної ложки оливкової олії.

Пів склянки холодної води.

10 крапель ефірної олії лимона.

2 краплі рідини для миття посуду.

Спосіб приготування спрею:

1. Акуратно змішайте всі інгредієнти у скляному посуді, потім перелийте суміш у пляшку з дифузором.

2. Розпиліть рідину на тканину з мікрофібри.

3. Використовуючи вологу тканину, очистіть усі пилозбірники та поверхні, на яких частинки пилу найбільш уперті.

Якщо ви хочете якомога довше зменшити кількість пилу у своїй оселі, використовуйте цей чарівний спрей раз на тиждень.

Читайте також: Як відбілити ванну і позбутися жовтих плям: лайфхак

Експерти наголошують, що оливкова олія не тільки допомагає видалити пил, коли ви протираєте ним брудні поверхні, але й кондиціонує. Вона відома відновленням та відродженням зовнішнього вигляду дерев'яних меблів та шкіри.

Оцет, з іншого боку, є природним засобом, що дезінфікує. Однак будьте обережні, щоб не використовувати його на певних поверхнях, наприклад, на натуральному камені, оскільки це може призвести до пошкодження.

Нагадаємо, що пластикові вікна можна зробити білосніжно білими всього за 5 хвилин. Адже під впливом сонячних променів вони часто жовтіють, а зміна температури впливає на їхній стан.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!