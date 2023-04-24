Як зробити волосся розкішним на вигляд за допомогою міцелярної води: несподіваний лайфхак

Нині, на ринку існує багато різних засобів для догляду за волоссям, які допомагають очистити, зволожити та зрівняти волосся. Але іноді ці продукти не до кінця задовольняють очікувань, або ж їх використання не дає бажаного результату.

Проте, здається, що є простий і ефективний засіб, який може забезпечити чисте і шовковисте волосся – міцелярна вода. Відео на TikTok, яке зібрало понад мільйон переглядів, стало свідком того, як Еббі Юнг використовувала міцелярну воду перед звичайним миттям волосся.

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Дівчина нанесла міцелярну воду на шкіру голови, помасажувала її, а потім намила шампунем двічі. Результат був приголомшливий – її волосся стало блискучим та не містило жирності.

Міцелярна вода містить молекули-міцелли, які корисні для очищення. Їх гідрофобний шар притягує і видаляє себум та залишки косметичних продуктів, таких як сухий шампунь. Гідрофільний же шар віддаляє жорсткі мінерали та забруднення. Це пояснює дерматолог, доктор Джейн Берд.

Міцелярна вода може бути дуже корисною для людей з жирною та чутливою шкірою, оскільки вона позбавляє дерму від забруднень, не залишаючи її зневодненою.

Якщо міцелярна вода здається дорогою, то можна спробувати замінити її міцелярним шампунем. Він м'яко видаляє шкірне сало з поверхні голови, не пересушуючи волосся.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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