Як зробити зарядну станцію своїми руками та чи це дійсно зекономить кошти

Зважаючи на часті відключення електроенергії, багато хто замислюється про створення домашньої зарядної станції. Це дозволить забезпечити живлення необхідної техніки під час блекауту. Давайте розберемося, як можна зібрати таку станцію самостійно. Про це пише The Page.

Розрахунок необхідної потужності

Перш ніж купувати компоненти, необхідно визначити, яку саме техніку ви плануєте живити від станції та на який час. Для цього:

Складіть список приладів: Телевізор, ноутбук, смартфон, роутер тощо. Визначте споживану потужність кожного приладу: Цю інформацію можна знайти в інструкції до пристрою. Розрахуйте загальну потужність: Складіть потужності всіх приладів. Розрахуйте необхідну ємність акумулятора: Врахуйте, що інвертор (пристрій, що перетворює постійний струм акумулятора на змінний для побутової техніки) має певні втрати. Тому ємність акумулятора потрібно збільшити приблизно на 20%.

Приклад розрахунку:

Припустимо, ви хочете живити телевізор (60 Вт), дві LED-лампи (по 18 Вт кожна) та роутер (10 Вт) протягом 4 годин. Загальна потужність - 106 Вт. За 4 години споживання буде 424 Втгод. З урахуванням втрат на інверторі, необхідна ємність акумулятора складе близько 530 Втгод, що відповідає приблизно 79 А*год.

Комплектуючі для зарядної станції:

Акумулятор: Оптимальним варіантом буде тяговий акумулятор ємністю близько 90 А*год.

Оптимальним варіантом буде тяговий акумулятор ємністю близько 90 А*год. Інвертор: Вибирайте інвертор з чистою синусоїдою потужністю, що перевищує сумарну потужність ваших приладів.

Вибирайте інвертор з чистою синусоїдою потужністю, що перевищує сумарну потужність ваших приладів. Зарядний пристрій: Необхідний для заряджання акумулятора.

Необхідний для заряджання акумулятора. Клеми: Для підключення акумулятора до інвертора.

Важливі нюанси:

Безпека: Робота з акумуляторами вимагає обережності. Дотримуйтесь правил безпеки, уникайте короткого замикання та перегріву.

Робота з акумуляторами вимагає обережності. Дотримуйтесь правил безпеки, уникайте короткого замикання та перегріву. Ефективність: Вибір акумулятора та інвертора впливає на ефективність та тривалість роботи станції.

Вибір акумулятора та інвертора впливає на ефективність та тривалість роботи станції. Вартість: Самостійна збірка може бути дешевшою за покупку готової станції, але потребує певних знань та часу.

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Переваги та недоліки самостійної збірки:

Переваги:

Можливість підібрати компоненти під свої потреби.



Економія коштів.

Недоліки:

Вимагає певних знань та навичок.



Можливі складнощі з підбором та налаштуванням компонентів.



Ризик помилок, що можуть призвести до пошкодження обладнання або навіть пожежі.

Альтернатива:

Якщо ви не впевнені у своїх силах або не хочете витрачати час на збірку, можна придбати готову портативну зарядну станцію. Вони компактні, безпечні та мають різну ємність.

Створення домашньої зарядної станції - це цікавий проект, який дозволить забезпечити себе енергією під час відключень світла. Однак, перед тим як приступати до роботи, ретельно зважте всі за і проти. Якщо ви не впевнені у своїх знаннях, краще звернутися за допомогою до фахівця.

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