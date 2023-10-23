Як заощадити електроенергію, поклавши газету в морозилку

Один з приладів на кухні працює постійно, тому споживає чимало електрики. Це морозильна камера, що є справжнім порятунком для запасливих людей.

Якщо оптимізувати використання морозильної камери, можна значно зменшити витрати на оплату комунальних рахунків, пише "Санте". Видання пропонує скористатися звичайною газетою.

Зазначається, що морозильна камера найкраще стабілізує температуру, коли вона заповнена на ¾. Повна морозильна камера залишає менше місця для проникнення теплого повітря, коли ви відкриваєте дверцята. Експерт із заощаджень Сем Вілланс пояснює, що газета дозволяє заповнити порожній простір у морозильній камері. Він рекомендує перекласти продукти на нижні та верхні полиці, а середній простір заповнити газетами.

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Також він радить наповнити майже порожню морозильну камеру пластиковими пляшками на третину наповненими водою. Можна використати й пакети для льоду, наповнені водою.

Також експерт зауважив, що морозильна камера споживатиме менше електрики, якщо вона розміщена у правильному місці. Морозильні камери не повинні знаходитися біля радіатора, плити, духовки чи сушарки. Треба уникати й потрапляння сонячного світла на пристрій.

Також не варто ставити морозильну камеру або холодильник впритул до стіни – для цих пристроїв потрібна циркуляція повітря.

Також варто вчасно розморожувати морозильну камеру. Шар намерзлої криги товщиною 3 мм може підвищити споживання енергії приладом на 30%.

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