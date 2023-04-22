Як заощадити місце в гардеробі та шафі: прості поради

Зазвичай, у звичайної середньостатистичної української родини є лише одна шафа, яка, на жаль, не завжди велика, тож місце для зберігання одягу стає реальною проблемою. Але не варто засмучуватися, оскільки є простий лайфхак, який допоможе вмістити усі речі у звичайному гардеробі і ще й залишити місце.

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Основна ідея полягає в тому, щоб згортати одяг в рулони, схоже на підготовку до подорожі. Така система зберігання особливо підходить для висувних ящиків та полиць, і скручені речі можна розмістити в спеціальних коробках-органайзерах. Використовуючи цей метод, ви можете використовувати максимально всіх доступних вам простір у шафі, навіть зайняти верхню частину, яка зазвичай залишається порожньою.

Така система зберігання має й інші переваги. Від скручення одягу мінімізується його зминання, що допомагає уникнути появи складок на ньому. Важливо також пам'ятати, щоб не перебирати занадто багато речей у шафі, оскільки одяг повинен мати простір для "дихання".

Отже, якщо ви хочете вмістити усі свої речі у звичайному гардеробі, скручування одягу в рулони – це простий та ефективний спосіб. Використовуючи його, ви можете зберегти більше місця та зменшити кількість зминання одягу, що збереже ваш гардероб в ідеальному стані.

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