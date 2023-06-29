Як зекономити сотні гривень на платіжках за світло: лайфхак зі споживанням електроенергії

В Україні зросли тарифи на електроенергію, але це не впливає на роздільний тариф на денний та нічний час. Важливо знати, що навіть за таких умов є можливість зекономити. Цю новину стало відомо завдяки сюжету одного з українських телеканалів.

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Згідно з умовами роздільного тарифу, вартість кіловат-години в денний час, з 7:00 до 23:00, складає 2,64 грн., а в нічний час, з 23:00 до 7:00, вона знижується удвічі і становить 1,32 грн.

Перенесення використання енергоємних приладів на нічний час допоможе розвантажити енергосистему під час пікових годин і значно зменшити комунальні витрати.

"Розумна" побутова техніка, яка має функцію відкладеного старту, наприклад, пральна машина або бойлер, дозволяє перенести їх роботу на нічний час. Крім того, система "розумний дім" може автоматично керувати використанням електрики в будинку.

Просте використання електроенергії вночі для зменшення навантаження на сімейний бюджет недостатньо. Для цього потрібен спеціальний двозонний лічильник, який рахує споживання за відповідним тарифом.

Вартість такого лічильника становить від 1500 до 3000 гривень, але він може окупитись протягом року.

Важливо зазначити, що встановлення та налаштування двозонного лічильника, а також його параметризація є безкоштовними. За це відповідає обленерго.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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