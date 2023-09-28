Як зекономити час готуючи макарони за допомогою зубочистки

Після закінчення варіння макаронів треба вилити воду, в якій вони готувалися. Для цього зазвичай використовується друшляк, але що робити, якщо у вас його немає під рукою?

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Звичайна зубочистка може врятувати ситуацію. Зубочистка робить процес набагато зручнішим і зекономить ваш час, пише "Белновости". Ось як це зробити:

Вставте дерев'яну зубочистку між каструлею та кришкою. Таким чином утвориться щілина, величина якої буде достатньою для злиття відвару з макаронами без проблем. Головне – надійно закріпити зубочистку, щоб вона не впала в каструлю чи не відпала в раковину.

Цей лайфхак корисно використовувати навіть у тих випадках, коли у вас є друшляк. Справа в тому, що використання зубочистки дозволяє заощадити час і зусилля, оскільки вам не потрібно перекладати макарони в інший посуд з отворами та потім знову повертати їх назад.

Раніше ми писали про те, як приготувати смажені макарони – це швидка, проста і смачна страва, яка стала популярною по всьому світу.

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