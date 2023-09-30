Як зекономити час за допомогою метода "двух прасок": цікавий лайфхак

Як гладити швидше вдвічі за допомогою фольги на дошці для прасування

Прасування одягу може бути втомлюючою задачею, особливо, коли це стосується речей з натуральної тканини. Ця клопітка домашня робота забирає багато часу, і не завжди результат задовольняє.

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Але професійна прибиральниця, відома під ніком @neat.caroline, опублікувала цікавий лайфхак у соціальній мережі TikTok, який значно спростить процес прасування. І все, що вам для цього потрібно, це алюмінієва фольга.

За її словами, цей спосіб дозволить вам швидко справитися з цією важливою справою.

Отже, як використовувати цей лайфхак? По-перше, зніміть тканинний чохол з вашої прасувальної дошки. Потім розстеліть алюмінієву фольгу на поверхні дошки з блискучою стороною догори і поверніть чохол на місце.

Тепер розгорніть ваш одяг і почніть прасувати його так, як ви це робите зазвичай.

Суть лайфхаку полягає в тому, що алюмінієва фольга є добрим теплопровідником, і вона допомагає швидше випрасувати ваші речі. Фактично, фольга виступає як заміна прасці, і ви одночасно прасуєте речі з обох сторін.

Нагадаємо, іноді при необережному прасуванні на одязі залишаються сліди від праски. Тому ми розповіли, як швидко позбутися від таких слідів на одязі.

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