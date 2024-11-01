Як сім’ї загиблого військового отримати виплату від держави на пам’ятник: подробиці
У рамках соціального захисту сімей військовослужбовців в Україні запроваджено спеціальні компенсаційні виплати. Зокрема, передбачено фінансування встановлення надмогильних пам'ятників загиблим Героям.
Івано-Франківська міська громада впровадила вагому підтримку для родин полеглих захисників. Розмір одноразової виплати складає 60 тисяч гривень, які нараховуються безпосередньо з міського бюджету. Про це повідомили в Rai.ua.
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Порядок отримання допомоги:
Необхідні документи:
- Підтвердження вартості виготовлення пам'ятника
- Письмова згода всіх членів сім'ї загиблого військового
Місце подання документів:
- ЦНАП Івано-Франківська
- Адреса: вулиця Незалежності, 9
Такі ініціативи демонструють підтримку та вшанування родин військовослужбовців, які віддали життя за незалежність України.
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