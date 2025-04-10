Як родинам ветеранів отримати пільги на комуналку: пояснення юриста

Тема є дуже актуальною, оскільки з усієї України надходить безліч звернень і дзвінків на гарячу лінію з питаннями щодо нарахування пільг. Зокрема, багато людей цікавляться, чому не можуть отримати належні їм пільги.

Про це розповіла правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова. Вона наголосила, що якщо ветеран війни вже мав посвідчення учасника бойових дій і оформив пільги, то його родина має право продовжити отримувати ці виплати. Проблеми найчастіше виникають у випадках, коли ветеран ще не скористався своїм правом або отримав статус учасника бойових дій вже під час війни.

Право на пільги мають лише ті родичі, які фактично проживають з ветераном в одному житловому приміщенні. Це можуть бути чоловік або дружина, непрацездатні батьки, діти до 18 років, а також дорослі діти з інвалідністю I або II групи, якщо вони не перебувають у шлюбі. Також пільги можуть надаватися тим, хто знаходиться під опікою або піклуванням ветерана.

Денісова уточнила, що під поняттям "ветеран війни" мається на увазі учасник бойових дій або особа з інвалідністю, яка постраждала внаслідок війни. Якщо в родині вже є посвідчення учасника бойових дій, то потрібно лише подати відповідну заяву з пакетом документів до Пенсійного фонду. Проте ситуація ускладнюється для родин, де військовий зник безвісти або потрапив у полон і не встиг отримати посвідчення. У таких випадках до червня 2024 року родинам часто відмовляли в оформленні пільг, адже посвідчення було єдиним допустимим документом. Цю норму переглянули — з грудня 2024 року у перелік додали витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, що стало важливою зміною.

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Щоб отримати такий витяг, члени родини ветерана — зокрема батьки, подружжя або неповнолітні діти — можуть звернутися до підрозділу ветеранської політики за місцем проживання або в будь-який ЦНАП. Для оформлення потрібно подати заяву, витяг з реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, паспорт та ідентифікаційний код. На основі цих документів сім'я отримає витяг з реєстру ветеранів війни. Далі кожен член родини, що має право на пільгу, звертається до Пенсійного фонду з цим витягом і документами, що підтверджують родинний зв'язок.

Денісова також наголосила на важливому нюансі: пільги не зменшують суму рахунку автоматично. Спочатку треба сплатити повну суму за комунальні послуги, а вже після цього Пенсійний фонд компенсує 75% витрат на рахунок особи, на яку оформлена пільга. Вона також зазначила, що наразі в рамках експериментального урядового проєкту з’явилася можливість подати спрощену єдину заяву до Пенсійного фонду для оформлення пільг, що значно полегшує процедуру для заявників.

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