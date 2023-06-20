Як знизити стрес за допомогою азійської методики снехана

Війна підвищила рівень стресу українців до максимуму. Постійне перебування у напрузі шкодить не лише нашому психічному, але й фізичному здоров’ю. В Азії є дуже дієва практика зниження стресу під назвою снежана. Вона полягає в обмащуванні олією шкіри та волосся. UaPortal пропонує дізнатись про неї більше.

У перекладі з санскриту снехана — "кохання" або "любовні обійми", також це слово означає "промащування", "змащування маслом". Це аюрведична практика, під час якої все тіло покривається теплою олією. Це дуже приємна та корисна процедура. Вона заспокійливо впливає на нервову систему та робить шкіру шовковистою.

Снехана для шкіри

Все тіло покривають теплим в'язким лікувальним маслом, а потім змивають спеціальним трав'яним порошком або милом. Ця техніка передається з покоління у покоління у азійських сім‘ях. Вона покращує стан шкіри, розслабляє, зміцнює імунітет та навіть уповільнює процес старіння.

Снехану можна провести вдома. Для цього використовуються рослинні олії та масло гхі – очищене топлене вершкове масло.

Етапи:

Розігрійте масло так, щоб його температура була трохи більшою за температуру тіла .

Змастіть пальці олією і починайте масаж з голови, повільно рухаючись до обличчя, вух, шиї. Робіть все повільно, відключіть всі думки;

Нанесіть масло на усе тіло, щоб воно якомога довше залишалося на шкірі. Зробіть масаж рук: пройдіться уздовж кісток вгору-вниз і круговими рухами в районі суглобів;

Акуратно помасажуйте шкіру в районі серця та живота;

Попросіть когось помасажувати спину та хребет.

Перейдіть до ніг і стоп.

Після масажу залиште олію на тілі ще на 10 хвилин.

Снехана для волосся

Цей масаж знизить рівень стресу та розслабить. Також, він зволожить сухе і слабке волосся, зробить його сяючим і шовковистим.

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Етапи:

Проводьте процедуру перед прийняттям душу.

Підігріте масло наносьте на розділене на проділ сухе волосся.

Коріння масажуйте круговими рухами, після чого

Розподіліть олію по всій довжині волосся.

Одягніть шапочку для душу, обмотайте рушником та залийте на 10 хвилин. Можна також лишити масло на усю ніч.

Найкраще для волосся підходить кокосова олія. Процедуру можна проводити раз на тиждень вранці або ввечері.

Нагадаємо, ми вже писали, як знизити рівень тривожності.

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