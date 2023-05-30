Як зняти кільце, що застрягло на пальці: 3 прості способи

Час від часу можуть виникати ситуації, коли кільце застрягає на пальці. Це може статися, якщо ви одягли каблучку, яка трохи тісна, або якщо ваш палець опух після того, як ви надягли кільце. Іноді каблучки залишаються на пальцях незалежно від зміни розміру пальців власника. У таких випадках можна спробувати кілька методів, щоб безпечно зняти кільце.

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Застосування мастила. Нанесіть на палець трохи масла, мила, лосьйону або іншого змащувального засобу, щоб зробити шкіру слизькою. Повільно та обережно погойдуйте кільцем вперед-назад, рухаючи його над кісточкою пальця. Не крутіть кільце, але робіть легкі рухи, спрямовані на розгойдування його. Якщо необхідно, повторно нанесіть невелику кількість мастила на палець, щоб полегшити зняття кільця.

Використання нитки або зубної нитки. Протягніть нитку або зубну нитку під кільце, тримаючи більшу частину пальця. Почніть обмотувати палець ниткою або зубною ниткою, розпочинаючи з верхньої частини кільця і рухаючись вгору по пальцю (зверніть увагу, щоб обмотка була достатньо тугою, щоб стиснути палець). Використовуйте кінець нитки або зубної нитки, який був під кільцем, щоб помістити його над суглобом пальця. Це допоможе розгорнути обмотку під час руху і зняти кільце.

Якщо ваш палець сильно опух або виникає незручність, можна спробувати метод використання льоду. Занурте палець у чашку з холодною водою або прикладіть лід до пальця. Підніміть руку разом з чашкою з водою над рівнем голови і утримуйте протягом 10 хвилин. Вийміть руку з води, а іншою рукою стисніть палець з застряглим кільцем. При потребі можна нанести масло або мило щоб полегшити зняття кільця.

Якщо жоден з цих методів не працює, рекомендується звернутися за допомогою до ювеліра або спеціаліста з видалення застряглих кілець. У них є власні методи для розблокування кілець, а в деяких випадках може бути необхідне обрізання кільця. Якщо розрізання кільця потрібно, то краще почекати приблизно місяць, щоб палець відновився від набряку і щоб забезпечити належну посадку кільця.

Звертайтеся за медичною допомогою, якщо виникає будь-який сильний біль, знебарвлення пальця або ви не пройшли тест на заповнення капілярів (колір не відновлюється через дві секунди або менше).

Нагадаємо, раніше ми писали про прості поради, які допоможуть позбавитися хропіння.

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