Як зберегти тепло в одній кімнаті або отопити всю квартиру: прості поради з енергоефективності

Багато жителів України активно працюють над утепленням своїх осель, особливо з приходом холодної осені та зими. Зазвичай увагу приділяють вікнам, але важливо також не забувати про двері у вашому будинку.

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Існує поширене уявлення, що для збереження тепла в приміщеннях необхідно ретельно зачиняти всі двері. Проте це є лише міфом, як стверджує express. Насправді існують інші способи збереження комфортної температури в будинку.

Ефективні способи утримання тепла вдома

Відмінно від загальноприйнятого уявлення, закриття всіх дверей у будинку не завжди призводить до покращення енергоефективності. Навпаки, деякі ситуації вимагають залишити внутрішні двері відчиненими. Це стає особливо актуальним, коли використовується центральне опалення. Відчинені двері дозволяють теплу повітря краще розподілятися по будинку. Проте, якщо ви обігріваєте лише одну кімнату, то закриття дверей може бути обґрунтованим, оскільки це допомагає утримати тепло саме в цьому приміщенні.

Якщо у вашому будинку є джерело тепла, таке як камін або дров'яна піч, то важливо тримати двері зачиненими. Це допомагає зберегти тепло в кімнаті, де ви знаходитесь, і уникнути його розсіювання. Забезпечення герметичності вікон та дверей також є корисним для досягнення максимальної теплоізоляції в будинку.

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