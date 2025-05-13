Як врятувати кущі полуниці від пожовтіння: дієві методи від городників

Жовтувате або бліде листя у полуниці не завжди свідчить про хворобу — частіше це реакція рослини на несприятливі умови вирощування, нестачу поживних речовин або проблеми з ґрунтом. Багато хто з садівників стикався з ситуацією, коли здорові на вигляд кущі раптом починають втрачати зелений колір, а листя набуває жовтого або навіть майже білого відтінку.

Це викликає тривогу, однак у більшості випадків ситуацію можна виправити, якщо вчасно розібратись у причинах. Зміна кольору листя — це не самостійне захворювання, а симптом, який називається хлорозом. Він виникає через зниження рівня хлорофілу, а от причини цього явища можуть бути різні. Про це пише vsn.

Умовно джерела хлорозу поділяють на дві категорії: інфекційні та неінфекційні. До інфекційних належать віруси або грибкові ураження, які блокують нормальне живлення рослини. Часто причиною стають вертицильоз або фузаріоз, а також шкідники, які переносять інфекції або ослаблюють рослини. У разі, коли підтверджено важке ураження вірусами чи грибами, радять повністю прибрати хворий кущ, щоб уникнути поширення на здорові рослини.

Натомість набагато частіше хлороз пов’язаний із нестачею мікроелементів. Зокрема, дефіцит заліза — одна з найпоширеніших причин, особливо на лужних ґрунтах. У таких випадках молоде листя світлішає, а прожилки залишаються зеленими. Якщо жовтіють старі листки, проблема може бути в нестачі азоту або магнію.

Щоб визначити справжню причину, важливо уважно оглянути рослину: які саме листки змінюють колір, чи є інші симптоми — плями, викривлення, сліди гнилі або шкідників. Лише після цього варто вживати заходів. Якщо йдеться про харчовий дефіцит, рослині допоможе комплексне добриво з мікроелементами, особливо у хелатній формі — так поживні речовини краще засвоюються.

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Важливо також контролювати рівень кислотності ґрунту: при надмірно високому pH залізо стає недоступним для рослин. У таких випадках іноді допомагає поливання слабким розчином лимонної кислоти. Крім того, добрива слід вносити тільки на вологий ґрунт або перед дощем, щоб уникнути пошкодження кореневої системи.

Жовтизна листя — це сигнал до дії. У більшості випадків достатньо внести необхідні мікроелементи, і кущі швидко відновляться. Але якщо є ознаки інфекційного ураження — не зволікайте з видаленням хворої рослини, щоб зберегти решту посадок здоровими. Правильний догляд і своєчасна реакція — запорука щедрого врожаю смачної полуниці.

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