Як врятувати свій організм від впливу спеки: поради лікаря

Екстремальна спека може негативно впливати негативно на здоров'я, спричиняючи сонячний або тепловий удар. Особливо вразливі до цього літні люди, діти, особи з серцево-судинними проблемами та діабетом.

Про це пише УНІАН.

Щоб захистити себе та інших, слід дотримуватися деяких порад. Перш за все, уникайте виходу на вулицю між 10 і 18 годиною, коли найбільша спека. Віддавайте перевагу приміщенням з кондиціонером та пийте достатньо рідини, навіть якщо не відчуваєте спраги. Також важливо дбати про охолодження шкіри, уникати сильних фізичних навантажень та споживати легку збалансовану їжу.

Під час спеки варто утриматися від алкоголю. Запам'ятайте, ніколи не залишайте дітей або тварин у закритій машині.

Якщо ви почуваєте себе погано в спекотний день, слід враховувати деякі поради від терапевта. Плануйте фізичні роботи на ранок або вечір, коли температура менш висока. Носіть одяг з натуральних тканин та головний убір для захисту від сонця. Важливо пити достатню кількість води, у середньому 30 мл на кілограм ваги. Під час фізичних зусиль збільшуйте кількість води до 35-40 мл на кілограм ваги. Робіть перерви в перебуванні на спеці та використовуйте можливість зайти в прохолодне приміщення.

Якщо все ж таки трапиться сонячний або тепловий удар, важливо діяти швидко. Перенесіть людину в тінь та зробіть так, щоб голова була нижче рівня ніг. Прикладіть змочену холодною водою тканину до області великих судин (пахви, шия, пах). Не забудьте виміряти тиск.

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Якщо ситуація стосується осіб похилого віку або з людей хронічними захворюваннями, шукайте медичну допомогу відразу ж. Важливо також забезпечити достатній приплив крові до голови, сівши або лягаючи в прохолодному місці, та не соромитися просити допомоги від навколишніх.

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