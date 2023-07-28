Як врятуватись від спеки у приміщенні без кондиціонера

Зберігання комфортного температурного режиму у квартирі під час сильної спеки може бути непростим завданням, особливо якщо відсутній кондиціонер. Однак, є дешева та доступна альтернатива, яка допоможе забезпечити прохолоду у приміщенні – пухирчаста плівка, яка використовується для пакування крихких предметів при транспортуванні.

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Для створення природного бар'єру та покращення теплоізоляції вікон варто наклеїти пухирчасту плівку на склопакет і раму, особливо якщо вона виготовлена з металу, пише Техдом. Плівка функціонує подібно подвійному склу, де між двома скляними шарами є повітряна подушка, що має високі теплоізоляційні властивості. Таким чином, пухирчаста плівка уповільнює проникнення спеки всередину приміщення та створює ефективний бар'єр.

Для правильного наклеювання плівки на вікно слід дотриматися наступних кроків:

Виміряти вікно по вертикалі та горизонталі і створити паперовий шаблон на основі отриманих вимірювань; Розрізати пухирчасту плівку, використовуючи паперовий шаблон, для отримання необхідних заготівель; Змочити внутрішню поверхню скла вікна за допомогою пульверизатора з водою; Нанести плівку на зволожену поверхню вікна так, щоб бульбашки, що виступають, були спрямовані до скла. Додати декілька крапель гліцерину у воду, щоб забезпечити краще прилипання плівки до скла.

Плівка має велику перевагу перед фольгою, яку також іноді використовують для захисту від спеки. Вона пропускає сонячне світло, не рветься так швидко і може служити протягом декількох сезонів. Такий простий та бюджетний лайфхак допоможе створити комфортні умови вдома навіть без кондиціонера.

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