Як прати джинси в машинці, щоб зберегти їх колір без хімії: лайфхак

Як випрати джинси в машинці та зберегти їх колір

Після частого або неправильного прання джинси втрачають свій відтінок, що значно псує їх зовнішній вигляд. Щоб джинси якомога довше не втрачали свій колір, перед пранням їх потрібно замочувати в розчині, який можна зробити самостійно із підручних засобів.

Для приготування такого розчину знадобиться вода, оцет та цукор. У велику миску налийте 5-7 літрів теплої води та додайте 1 склянку оцту і 2-3 столові ложки цукру або цукрової пудри. Ретельно перемішайте всі компоненти та замочіть джинси у цьому розчині на 40-50 хвилин перед тим, як відправляти їх у пральну машинку.

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Після цього вийміть їх з розчину та прополощіть у чистій воді. Насправді інколи цього вже буде достатньо, якщо ви хочете просто освіжити штани. Якщо вам таки треба їх випрати, щоб позбутись плям, пам'ятайте, що джинси категорично не можна прати при температурі вище 60°C. Максимальна температура має бути не вище ніж 30°C. Дотримуйтесь інструкцій на етикетці, щоб вибрати правильний режим прання

Перед тим, як відправити джинси у барабан, виверніть їх навиворіт, щоб не втратити колір. Сортуйте джинси за відтінками та періть їх окремо, якщо треба випрати одразу декілька пар. Чорні джинси не можна прати з білими чи синіми, бо так вони точно змінять свій відтінок.

Також важливо вибрати правильний пральний порошок без відбілюючих компонентів у складі, що підходить для джинсових та кольорових тканин.

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