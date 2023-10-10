Як зварити суп за 5 хвилин з чотирьох інгредієнтів

Суп - це смачна і поживна страва, яку можна приготувати за лічені хвилини. Якщо у вас мало часу, але хочеться поїсти чогось гарячого і ситного, то ви можете приготувати суп з чотирьох інгредієнтів: води, солі, вермішелі швидкого приготування та плавлених сирків.

Вам знадобиться літр води, пів чайної ложки солі, й упаковка "мівіни" та два плавлених сирки.

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Як готувати:

Налийте воду в каструлю і доведіть до кипіння. Аби пришвидшити процес, можете налити у каструлю закипівшу воду з чайника.

Додайте сіль і вермішель швидкого приготування.

Поки вода з вермішеллю кипить, натріть два сирки й додайте всередину. Доведіть до кипіння та вимкнуті. Накрийте каструлю кришкою.

Подавайте суп гарячим. За бажанням можна додати зелень або сметану. Смакуватиме він і якщо вдавити всередину зубчик часнику. А ще можете покласти в суп сухарики чи грінки.

Для більш насиченого смаку можна додати в суп овочі, наприклад, картоплю, моркву, цибулю.

Якщо ви не любите плавлені сирки, то їх можна замінити твердим сиром.

Для приготування супу можна використовувати будь-яку вермішель швидкого приготування.

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