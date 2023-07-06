Як у бабусі: господині поділились рецептом пирога з вишнями з пісочного тіста

В Україні триває сезон вишні, через що господині готують чимало смаколиків. Одним з популярних варіантів солодкого є пироги.

UAportal підготував рецепт відкритого пирога із начинкою зі свіжих вишень. Десерт з пісочного тіста смакуватиме всій родині.

Для приготування знадобляться:

борошно – 200 г;

вершкове масло – 125 г;

цукор – 1 чайна ложка;

холодна вода – 4 столові ложки;

сіль – щіпка;

вишні – 0,5 кг;

кукурудзяний крохмаль – 1 столова ложка.

Спочатку потрібно покласти масло у холодильник, щоб воно добре охолонуло. Потім його варто розтерти із цукром, борошном і дрібкою солі до утворення крихти. Це можна робити руками або блендером.

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До суміші треба додати воду, також холодну. Тісто необхідно вимішувати до отримання гладкої консистенції. Готове тісто потрібно загорнути у харчову плівку та покласти у холодильник на 30 хвилин.

Тим часом варто помити вишні, видалити хвостики та кісточки і перемішати ягоди з крохмалем. Після цього треба дістати тісто та розкотити до тонкого коржа. Поверхню необхідно попередньо посипати борошном, щоб тісто не прилипало.

Духовку треба розігріти до 160 градусів. Деко варто застелити пергаментом, перекласти на нього корж. На тісто потрібно викласти вишні, але залишити краї для бортиків.

Ягоди необхідно присипати цукром, а тоді утворити з вільного тіста борти. Пиріг має випікатися у духовці 25-30 хвилин до золотистого кольору.

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