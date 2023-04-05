Як вберегти лобове скло автомобіля від тріщин: ефективний лайфхак

Як не допустити збільшення тріщини на лобовому склі авто

Як водії добре знають, тріщини на "лобовому" склі автомобіля є вкрай неприємною проблемою. Навіть якщо ці пошкодження здаються мінімальними, вони можуть призвести до неприємних наслідків та необхідності заміни скла. Зокрема, водій може потрапити в неприємну ситуацію з поліцією, яка може виписати штраф за "несправність" транспортного засобу.

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Однак, якщо заміна скла не є можливою найближчим часом, є деякі лайфхаки, які допоможуть зменшити небезпеку та візуально покращити зовнішній вигляд автомобіля. Одним з таких способів є використання прозорого лаку для нігтів.

Перш ніж наносити лак, потрібно ретельно помити та знежирити поверхню скла спиртом. Потім, наносячи лак, необхідно ретельно заповнити тріщину. Залишки лаку, які затвердіють, можна обережно зіскребти лезом. Після такої обробки пошкодження практично не буде видно, а скло залишиться прозорим.

Попри те, що цей метод допоможе лише тимчасово, він досить ефективний, щоб зменшити ризик небезпеки на дорозі та зберегти вигляд автомобіля. Однак, як тільки буде можливо, слід замінити пошкоджене скло на нове, щоб уникнути подальших проблем.

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