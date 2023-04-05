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Как уберечь лобовое стекло автомобиля от трещин: эффективный лайфхак

Игорь Романько

Как не допустить увеличения трещины на лобовом стекле авто

Как водители хорошо знают, трещины на "лобовом" стекле автомобиля крайне неприятной проблемой. Даже если эти повреждения кажутся минимальными, они могут привести к неприятным последствиям и необходимости замены стекла. В частности, водитель может попасть в неприятную ситуацию с полицией, которая может выписать штраф за неисправность транспортного средства.

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Однако, если замена стекла не возможна в ближайшее время, есть некоторые лайфхаки, которые помогут уменьшить опасность и визуально улучшить внешний вид автомобиля. Одним из таких способов является использование прозрачного лака для ногтей.

Прежде чем наносить лак, нужно тщательно вымыть и обезжирить поверхность стекла спиртом. Затем, нанося лак, нужно тщательно заполнить трещину. Отвердеющие остатки лака можно осторожно соскоблить лезвием. После такой обработки повреждения практически не будут видны, а стекло останется прозрачным.

Несмотря на то, что этот метод поможет только временно, он достаточно эффективен, чтобы снизить риск опасности на дороге и сохранить вид автомобиля. Однако, как только будет возможно, следует заменить поврежденное стекло новым, чтобы избежать дальнейших проблем.

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