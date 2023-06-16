Як вберегти цінні речі від крадіїв на пляжі: 5 корисних порад

На пляжі хочеться розслабитись та насолодитись плаванням. Але як це зробити, якщо немає куди заховати цінні речі? Насправді, є місця, куди їх можна сховати і які не привернуть увагу крадіїв.

Взуття

Можна зробити сховок з пляжних шльопанців, прорізавши в підошві щілини, куди можна заховати гроші і навіть мобільний телефон.

Засоби гігієни

Злодій навряд полізе в дитячий підгузок чи пакетик з жіночою гігієнічною прокладкою у пошуках грошей чи інших цінностей.

Одноразовий посуд

Сховок також можна зробити з непрозорого прим'ятого стаканчика або пластикової пляшки з-під напою з широким горличком. Притисніть їх одягом та йдіть плавати.

Читайте також: Як швидко заснути у спеку: від єгипетського методу до правильного положення

Пісок

Складіть цінні речі в пакет та прикопайте під своєю підстилкою на глибину 5-10 см. Але запам’ятайте місце сховку.

Підстилка

Зробіть маленьку кишеньку в пляжній підстилці зі щільної тканини.

Нагадаємо, ми вже писали, як розтягнути джинси на один розмір

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!