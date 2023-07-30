Як прибрати котячий лоток за 5 хвилин: поганий запах зникне відразу

Як правильно прибирати котячий туалет - як швидко прибирати лоток за кішкою

Лоток – це свого роду туалет для кішки. Якщо не чистити належним чином, запах накопичується все більше і більше, роблячи повітря у вашому будинку непридатним для дихання. Але ці неприємні запахи також заважають кішкам.

Через відсутність догляду кішки також можуть відмовитися від свого лотка та шукати інше місце, щоб займатися своїми справами. Про це повідомляє Sante Plus.

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Існує багато хитрощів, що дозволяють уникнути запаху посліду та підтримувати в будинку свіжість щодня. Ці методи значною мірою засновані на простих жестах та на 100% натуральних інгредієнтах.

1. Використовуйте правильні засоби для очищення котячого туалету. Щоб позбавитися запаху з лотка, використовуйте харчову соду. Маючи дезінфікуючі та очищаючі властивості, вона швидко поглинає неприємні запахи з підстилки. Для цього просто насипте невелику кількість порошку у сухий чистий лоток, перш ніж наповнювати його наповнювачем.

Білий оцет також може бути альтернативою. Тканиною, змоченою в цьому розчині, протріть всю поверхню лотка, щоб усунути запахи, що залишилися.

2. Регулярно очищайте котячий лоток. Недостатньо використовувати правильні засоби, щоб позбутися неприємного запаху туалетного лотка. Важливо це робити регулярно. Тому рекомендується видаляти послід щодня і замінювати підстилку двічі на тиждень, коли поверхня стає пористою.

3. Помістіть котячий лоток у відповідне місце. Важливо, щоб лоток був як мінімум вдвічі довшою за дорослу кішку. Криті лотки можуть бути альтернативою для звичайних. Однак вони можуть містити різкі запахи та робити доступ неприємним для тварини. Тому рекомендується встановити усередині вугільний фільтр для поглинання неприємних запахів. Підлягає заміні один раз на місяць.

Для запобігання появі неприємних запахів наповнювача лоток слід розміщувати в місці, що провітрюється. Це може бути приміщення, що добре провітрюється, тераса або балкон. Лоток слід ставити подалі від їжі і всього, що може налякати кішку. Таким чином, ці неприємні запахи більше не зможуть поширюватись у вашому будинку.

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4. Вибирайте котячий наповнювач проти запаху. Деякі наповнювачі для котячих туалетів популярні завдяки своїм властивостям вбирати виділення. Вони містять добавки, які допомагають видалити неприємний запах, але можуть відлякати деяких кішок.

Є багато способів зменшити неприємний запах підстилки. Застосовуючи ці методи, ваш будинок залишатиметься свіжим, а кішка – здоровою.

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