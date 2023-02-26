Як прибрати квартиру до візиту гостей за 10 хвилин

Багатьом із нас постійно катастрофічно не вистачає часу на те, щоб підтримувати чистоту та порядок у будинку. В результаті до кінця робочого тижня вдома панує такий хаос, що половина вихідних йде на прибирання, а зовсім не на те, щоб повноцінно відпочити і отримати трохи свободи та задоволення. Тим часом, є кілька секретів, які допоможуть швидко та ефективно навести лад у будинку. Вам знадобиться лише 10 хвилин та бажання очистити простір в оселі.

1. Відчиніть вікно

Дія, яка зовсім не займає часу, але позбавляє вас від головної ознаки неприбраного приміщення – повітря, що застоялося. Якщо погода дає змогу, відкрийте всі вікна в будинку на час прибирання, якщо ні – відкривайте на десять-п'ятнадцять хвилин у кожній кімнаті.

2. Зосередьтеся на головному

Не починайте прибирання всіх кімнат відразу, якщо їх більше двох. Зосередьте сили на тому просторі, який буде доступний гостям. Найчастіше це вітальня та їдальня, саме цим кімнатам приділіть особливу увагу. Ваша мета – зробити простір максимально акуратним та привабливим.

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3. Приберіть те, що кидається в очі

Щоб візуально створити відчуття порядку, позбавтеся зайвих коробок, дрібних предметів, одягу на спинках стільців. Коли немає часу всі дрібні дрібниці розкладати, краще зберіть їх в окрему коробку або пакет і сховайте із зони доступу. Так ви швидко приберете все зайве, а непотрібне сміття відразу зможете викинути.

4. Приберіть павутину

Переконайтеся, що на стелі чи кутах кімнати немає павутиння. Якщо такі виявлені – беріть до рук пилосос! І заразом пройдіться ним по кутах на підлозі, там теж часто накопичується бруд.

5. Очистіть підлогу

Обов'язково пропилососьте підлогу в оселі. Якщо є час, зробіть вологе прибирання кімнати. Починайте мити кімнату від вікна до дверей.

6. Витріть поверхні вологою серветкою

Пил псує не тільки зовнішній вигляд інтер'єру, але й робить повітря важким. Тому, взявши до рук вологу серветку, протріть усі поверхні. Ви можете обрати і ганчірку, проте доведеться витрачати дорогоцінний час на її промивання.

Не забудьте про комп'ютер або телевізор, якщо вони є в кімнаті, де ви прийматимете гостей. Добре протріть дзеркала в передпокої, вітальні та санвузлі.

7. Підготуйте вбиральню

Пам'ятайте, що гості обов'язково будуть мити руки та ходити до туалету. А як відомо, санвузол є візитівкою господарів. Перевірте наявність туалетного паперу, мила. Повісьте чисті рушники. У санвузлі, крім усього іншого, має бути приємне повітря та чиста сантехніка.

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