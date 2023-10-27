Як видалити подряпини та плями з паркету за допомогою секретного рецепта

Як очистити паркет - що робити, щоб паркет сяяв

Чудові бабусині лайфхаки допоможуть заощадити час, енергію та гроші. Це стосується і очищення паркету, де часто накопичується бруд.

Після прибирання паркетна підлога може виглядати тьмяною або покритою смугами, ще й з'являються подряпини. Щоб цьому запобігти, правильно очищуйте це покриття, пише Sante Plus.

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Як почистити паркет та видалити подряпини?

Цей тип покриття особливо вразливий. Тому вам доведеться бути обережними під час вибору продуктів. Крім спеціальних миючих засобів, ви можете використовувати натуральні інгредієнти. Зокрема спробуйте самостійно приготувати засіб, який треба рівномірно наносити на поверхню за допомогою тканини.

Видалити подряпини та плями з паркетної підлоги легко за допомогою цього натурального засобу, який можна приготувати у рекордно короткі терміни.

Як зробити очищувач для видалення подряпин з паркету?

Для його виготовлення вам знадобиться:

Ефірні олії (на ваш вибір кілька крапель лаванди, лимона чи евкаліпта),

50 мл алкоголю,

200 грамів лляної олії,

40 грамів бджолиного воску,

60 грамів карнаубського воску.

Натріть на терці два види воску, змішайте їх з лляною олією і розтопіть на водяній бані. Зніміть ємність з вогню, додайте спирт і кілька крапель ефірної олії лаванди або лимона, перш ніж наносити його на поверхню, яку будете очищати.

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