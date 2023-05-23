Як доглядати за півоніями у травні, щоб виросли пишні: чотири важливі поради від садівників

Садівники радять у травні проводити деякі роботи з кущами півоній. Тоді вони будуть пишними та стануть міцнішими.

Одним з важливих елементів догляду є правильний та рясний полив. Про це повідомляє Telegram-канал "Дача. Сад та город".

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Насамперед треба обробляти дуже обережно пристовбурні круги, аби не пошкодити кореневу систему – на глибину не більш як 7 см.

Після розпушування замульчуйте посадки (з додаванням золи або універсального добрива в землю) торфом, перегноєм, корою або іншою органічною мульчею шаром 5-7 см і періодично досипайте її.

У травні особливо важливо зволожувати ґрунт, тому що в цей період півонії активно ростуть, утворюють бутони, а також формують на стеблах сплячі бруньки. Тому рослини щотижня рясно поливають із розрахунку 2 відра на кожен кущ.

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Півонія Рубра Плена

На фото показана Півонія Рубра Плена, яка досягає висоти 80 см. Листя велике, чергове, тричі трійчасте, темно зелене, блискуче. Квітки густомахрові, вишнево червоні, злегка запашні, діаметром до 15 см.

Цей вид зимостійкий та добре ростиме у будь-якому кліматі. Витримує навіть пізні весняні заморозки, іноді пошкоджуються лише бутони. Рослина може довго залишатися без пересадки.

Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, дійсно працює.

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