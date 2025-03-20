Як українцям у Польщі без труднощів придбати квартиру: покроковий гід
Багато українців розглядають можливість придбання нерухомості в Польщі як спосіб інвестування або закріплення свого становища в країні. Польський ринок житла стабільний, а ціни на нерухомість значно нижчі, ніж в інших країнах ЄС.
Проте чи є у громадян України можливість без труднощів стати власниками квартир чи будинків? Згідно з інформацією порталу inPoland, українці можуть без обмежень купувати квартири в Польщі без необхідності отримання спеціальних дозволів. Це стосується житла в багатоквартирних будинках.
Однак, якщо йдеться про:
- будинок із земельною ділянкою, то потрібно отримати дозвіл від Міністерства внутрішніх справ Польщі, який діятиме протягом двох років;
- житло в прикордонних зонах також вимагає отримання відповідного дозволу.
Процес отримання дозволу включає перевірку наявності зв'язків з Польщею, зокрема, чи має покупець родичів-громадян Польщі, дозвіл на проживання, бізнес або працює в країні.
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Як здійснити оплату за нерухомість
Оплата за покупку нерухомості в Польщі можлива тільки безготівковим розрахунком і виключно в злотих. Для цього необхідно мати рахунок у польському банку.
Якщо сума покупки перевищує 15 000 євро, потрібно підтвердити походження коштів. Для цього можна надати такі документи:
- довідка про доходи;
- продаж нерухомості в Україні;
- витяг з банківського рахунку чи депозиту. Польська податкова може протягом п’яти років запитати додаткові підтвердження щодо джерела фінансування.
Чи потрібна згода чоловіка чи дружини
Якщо покупець перебуває в шлюбі, то для купівлі житла необхідна згода подружжя. Для цього особиста присутність не обов’язкова – достатньо нотаріально завіреної довіреності.
Можливість отримати іпотеку для українців
Щоб отримати іпотечний кредит у польському банку, громадянин України має надати:
- карту побиту (тимчасову або постійну);
- офіційне підтвердження доходу в Польщі;
- прописку та номер PESEL. Також банки перевіряють кредитну історію та наявність інших фінансових зобов'язань. Ставка за кредитами зазвичай починається від 7% річних, а перший внесок становить 10-20% від вартості нерухомості.
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Як перевірити квартиру перед придбанням
Для того, щоб уникнути неприємних ситуацій, варто перевірити:
- чи є продавець офіційним власником – це можна дізнатися через виписку з Księga Wieczysta (земельний кадастр);
- чи є заборгованість за комунальні послуги;
- чи не знаходиться квартира під заставою або в процесі судових розглядів.
Податки та додаткові витрати при покупці нерухомості в Польщі
Придбання житла в Польщі супроводжується такими додатковими витратами:
- 2% податок на цивільно-правові операції (PCC) – для житла на вторинному ринку;
- нотаріальні збори – від 1 000 до 3 000 злотих;
- комісія ріелтора – якщо угода проходить через агентство;
- реєстраційні збори – близько 200 злотих.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки українці придбали нерухомості в Польщі.
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