Як українці можуть зменшити плату за електроенергію
Кабінет Міністрів наразі не розглядає можливість підвищення тарифу на електроенергію. Вартість для побутових споживачів залишатиметься на рівні 4,32 грн за кіловат-годину.
Дія механізму ПСО (покладених спеціальних обов’язків) була продовжена ще на п’ять місяців, про що повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це пише "24 Канал".
"Уряд продовжує дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Це означає, що громадяни й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом – 4,32 гривні за кіловат-гдину", – зазначив глава уряду.
Слід підкреслити, що деякі громадяни України мають можливість платити за електроенергію в нічний час зі знижкою 50%. Це стосується тих, хто встановив двозонні електролічильники.
Для цієї категорії споживачів діє поділ тарифів:
- з 7:00 до 23:00 – денна ставка становить 4,32 грн за кВт-год;
- з 23:00 до 7:00 – нічна ставка знижена до 2,16 грн за кВт-год.
Які побутові пристрої використовують найбільше електроенергії
Найбільшим споживачем електроенергії в оселі є холодильник. Крім того, значну кількість електрики потребують також такі прилади, як:
- телевізор;
- пральна машина.
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Як можна знизити споживання електроенергії
Не залишайте електроприлади увімкненими без потреби.
Вимикайте світло, коли виходите з кімнати, а також відключайте ті пристрої, якими не користуєтеся.
Користуйтеся режимом "Еко"
Сучасні електроприлади часто оснащені режимом "Еко", який допомагає істотно зменшити енергоспоживання, не впливаючи на їхню ефективність.
Переходьте на LED-лампи замість звичайних
По-перше, LED-лампи працюють значно довше і споживають менше енергії. По-друге, вони є більш безпечними у використанні.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українцям можуть донарахувати до 4 000 грн за світло.
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