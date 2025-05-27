Як українці можуть зменшити плату за електроенергію

Кабінет Міністрів наразі не розглядає можливість підвищення тарифу на електроенергію. Вартість для побутових споживачів залишатиметься на рівні 4,32 грн за кіловат-годину.

Дія механізму ПСО (покладених спеціальних обов’язків) була продовжена ще на п’ять місяців, про що повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це пише "24 Канал".

"Уряд продовжує дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Це означає, що громадяни й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом – 4,32 гривні за кіловат-гдину", – зазначив глава уряду.

Слід підкреслити, що деякі громадяни України мають можливість платити за електроенергію в нічний час зі знижкою 50%. Це стосується тих, хто встановив двозонні електролічильники.

Для цієї категорії споживачів діє поділ тарифів:

з 7:00 до 23:00 – денна ставка становить 4,32 грн за кВт-год;

з 23:00 до 7:00 – нічна ставка знижена до 2,16 грн за кВт-год.

Які побутові пристрої використовують найбільше електроенергії

Найбільшим споживачем електроенергії в оселі є холодильник. Крім того, значну кількість електрики потребують також такі прилади, як:

телевізор;

пральна машина.

Як українці можуть зменшити плату за електроенергію Як українці можуть зменшити плату за електроенергію

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Як можна знизити споживання електроенергії

Не залишайте електроприлади увімкненими без потреби.

Вимикайте світло, коли виходите з кімнати, а також відключайте ті пристрої, якими не користуєтеся.

Користуйтеся режимом "Еко"

Сучасні електроприлади часто оснащені режимом "Еко", який допомагає істотно зменшити енергоспоживання, не впливаючи на їхню ефективність.

Як українці можуть зменшити плату за електроенергію Як українці можуть зменшити плату за електроенергію

Переходьте на LED-лампи замість звичайних

По-перше, LED-лампи працюють значно довше і споживають менше енергії. По-друге, вони є більш безпечними у використанні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українцям можуть донарахувати до 4 000 грн за світло.

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