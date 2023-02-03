Як покращити якість сну за допомогою смартфона: 5 корисних застосунків

Сон – це одна з на найважливіших речей, яку ви робите щодня. У мережі розповіли про застосунки для iOS та Android, які можуть покращити ваш нічний сон та відстежувати, наскільки він якісний.

Якщо ви прокидаєтеся вранці сварливим, відчуваєте сонливість цілий день або вам просто цікаво, що ви робите уві сні вночі, ваш смартфон здатен проаналізувати та покращити ваші звички сну та покращити якість життя.

Читайте також: Як заснути за 2 хвилини: лайфхак військових та олімпійських чемпіонів

Аналізуйте сон

Аналізуючи нічний сон за допомогою застосунків для сну, ви дізнаєтеся скільки годин вночі ви спите та наскільки цей сон якісний. У цьому допоможе застосунок Sleep Cycle (iOS та Android). Графіки точно показують, скільки часу ви спали, скільки часу ви витратили на кожну фазу сну та чи часто ви змінювали положення лежачи. Програма використовує ці дані, щоб розбудити вас в ідеальний час – коли ви спите дуже легко.

Тобто більше не треба встановлювати будильник на певний час, достатньо обрати проміжок часу, у який хочете, щоб вас розбудили.

Інша програма Pillow працює подібним чином, але доступна лише для iOS. Цей застосунок добре працює в поєднанні з Apple Watch. Якщо ви тримаєте цей годинник на зап’ясті під час сну, кожен рух і подих будуть записуватися.

Хропіння

Якщо ви або ваш партнер хропите вночі, тоді це краще виявити раніше та виправити цю проблему. Ви навіть можете страждати уві сні від апное, коли ваше дихання може зупинятися. Це може завадити вам добре відпочити. Програма SnoreLab (iOS і Android) записує звук вашого хропіння, а потім повідомляє вам, як часто воно відбувається. Ви можете прослухати своє хропіння, щоб знати, що ви робите вночі. Також ви отримаєте поради, як цьому зарадити.

Медитація

Якщо вам важко заснути вночі, тоді можна спробувати короткий сеанс медитації. Адже ви краще засинаєте, коли повністю відпочили та розслабились. Найвідомішим додатком для медитації є Headspace (iOS та Android). Якщо ви оформите підписку, ви отримаєте доступ до всіх видів спеціальних програм, наприклад, для покращення вашої концентрації або зниження стресу.

Ви також знайдете у застосунку вправи та медитації, які допоможуть вам краще заснути. Додаток Calm (iOS і Android) спеціально розроблений для засинання. Ця програма розповідає вам казку перед сном, щоб ви могли почати спати повністю розслабленим. Наприклад, ви можете послухати історію, помріяти під хороші звуки для сну або виконати дихальні вправи. Недоліком є ​​те, що підписка коштує досить дорого, але ви можете спробувати додаток безкоштовно.

Раніше ми писали про те, як спати взимку, коли вимкнули опалення та не замерзнути.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!