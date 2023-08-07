Як покращити пам‘ять: чотири дієві тренування від британського психолога

Сучасне життя наповнене величезною кількістю інформації, яку людина не може запам'ятати у повному обсязі. Як правило, наша пам’ять зберігає ті спогади, у яких ми були щасливими чи, навпаки, нещасними.

Щоб поліпшити пам’ять варто спробувати кілька технік, які пропонує сайт novyny.live.

Фокусувати свою увагу на важливих подіях

Психолог Деніел Шектер у своїй книзі "Сім гріхів пам'яті" розповідає про гріх неуважності:коли людина не звертає увагу на те, куди кладе свої речі чи забуває про візит до лікаря, психолога та інше. Найчастіше це стається тоді, коли ми перевантажені завданнями, які потрібно вирішити в один день.

Щоб зосереджувати свою увагу на важливих речах, варто спробувати техніку “пауза, зв'язок, репетиція".

Вона допоможе згадати, наприклад, ім'я нового знайомого, або з якою ціллю прийшли до магазину.

Приведемо приклад: ви хочете заховати гроші, аби відкласти їх, проте можете забути потім, куди їх поклали. В такому випадку техніка буде діяти наступним чином:

Пауза: зупиніться та подумайте, куди б ви хотіли заховати кошти.

Зв'язок: запам'ятайте, як виглядає те місце, де ви їх заховаєте, сфокусуйтеся на чомусь конкретному, наприклад, на вазоні чи книзі, які будуть стояти поруч з місцем сховку.

Репетиція: уявіть, як ви дістаєте звідти гроші. Відійдіть на кілька кроків та огляньте місце сховку і уявіть, де саме лежать ваші гроші.

Крім того, на даний момент існує багато технологій, які допомагають запам'ятовувати події.

Користуйтеся календарем в смартфоні, нотатками, фотографуйте події.

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Робити звичайні події особливими

Наш мозок краще запам’ятовує події, які приносять нам багато емоцій. Тому, щоб запам'ятовувати, що потрібно купити в магазині, необхідно порівняти цю річ з чимось яскравим, щоб вони запам'ятались.

Живіть активно, щоб спогадів було більше

Як зазначає Шектер, ще одним гріхом пам'яті є блокада, коли ви наче пам'ятаєте інформацію, але не можете про неї сказати точно.

Якщо ж ви не можете запам’ятати імена нових знайомих, то перед візитом на зустріч ви можете подивитися в соцмережах, хто на ній буде присутній, так вам буде набагато легше пригадати ім'я знайомої людини.

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