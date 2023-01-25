Як зменшити рівень шуму від генератора: три прості методи

Через постійні проблеми з вимкненням електрики українці почали встановлювати генератори. Вони навіть не зважають на небезпеку отруїтися чадним газом, бо ця техніка стала справжнім порятунком для людей.

Моделі генераторів зявилась як у великих магазинах, так і в малих, під будинками мешканців. Але їх шум доводить людей до сказу.

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Як зменшити рівень шуму від генератора та що можна зробити в такій ситуації, розповідають фахівці.

Який рівень шуму від генераторів

Малопотужні дизельні генератори видають звук у межах 80-90Дб. Бензинові генератори менш галасливі, але також видають суттєві 60-70 дБ. Найтихішими є інверторні рішення, вони шумлять лише на рівні 50-60 Дб.

Є багато причин, через які шумить генератор. При виборі, пам'ятайте, що бензинові генератори "тихіші", ніж дизельні.

А більшість газогенераторів спочатку йдуть у спеціальному кожусі, і працюють практично безшумно.

Щоб зменшити рівень шуму придивіться до місця розташування генератора.

Встановлюйте його на безпечній відстані та накривайте звукоізоляційним коробом. Він може бути зроблений з дерева, металу чи цегли з використанням звукоізоляційних панелей чи акустичного поролону.

Не забудьте про спеціальний протигумовий килимок під генератор, що знизить вібрацію.

Нагадуємо, що використовуючи генератор у коробі або під навісом не забувайте про вентиляцію.

Спробуйте використати дефлектор.

Цей звуковідбиваючий пристрій (накладка із пластику) для інвертування звуку дозволяє змінювати напрямок шуму і таким чином частково позбутися проблеми надокучливого гулу.

Поміняйте глушники.

Для зменшення звуку можна купити глушник великого розміру. Порадьтесь для цього з фахівцями, щоб не було шкоди для вас і для пристрою.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про вартість роботи генератора. Скільки доведеться витрачати за генератор середньої потужності.

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