Як сплатити штраф за порушення військового обліку онлайн: пояснення Міноборони

Міністерство оборони України надало роз’яснення щодо того, як можна сплатити штраф за порушення військового обліку через онлайн-сервіс "Резерв+", який використовується в межах мобілізаційних заходів. Громадяни, які допустили порушення вимог військового обліку, можуть здійснити оплату штрафу без потреби відвідувати держустанови особисто.

Для цього потрібно авторизуватися в електронному кабінеті на платформі "Резерв+" та ознайомитися з детальною інформацією про правопорушення. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, яку цитує пресслужба відомства.

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Після цього система автоматично надає користувачу відповідні реквізити для сплати. Платіж можна здійснити за допомогою банківських сервісів, зокрема через застосунки або онлайн-банкінг. Підтвердження про оплату також можна завантажити у кабінеті, що спрощує подальшу комунікацію з ТЦК.

Нагадаємо, ми вже писали, хто з викладачів та студентів не підлягає мобілізації.

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