Як прискорити ріст розсади помідорів та перцю: маловідомий лайфхак

Саджати помідори та перець на розсаду починають наприкінці зими та у перші весняні місяці. Це дві не дуже вибагливі культури, але все ж інколи розсада росте занадто повільно та має хворобливий вигляд, що не дозволяє садити рослини в ґрунт в заплановану дату.

Однак є один дієва порада, яка допоможе прискорити ріст розсади без спеціалізованих стимуляторів росту, які можна знайти в магазинах. Професійні біостимулятори може замінити натуральний сік алое.

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Але не слід застосовувати сік молодого алое. Найефективнішим буде сік рослини, якій щонайменш 3 роки. Вам треба отримати рідину з нижнього листя, для цього його треба зрізати та обережно промити губкою, змоченою у теплій воді.

Потім перетріть листя алое до консистенції пасти. Це можна зробити дерев’яною ложкою. Помістіть отриманий сік у будь-яку ємність та накрийте кришкою. Почекайте 10 днів, щоб сік настоявся. Після цього слід взяти 5 літрів води та розвести у ній 10 столових ложок настояного соку алое.

Розсаду треба поливати розчином регулярно. Алое має виражені бактерицидні властивості, а сік цієї рослини підвищить стійкість розсади та покращить її імунітет, за рахунок чого помідори та перці ростимуть швидше та будуть здоровішими.

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