Як прискорити дозрівання томатів: поради досвідчених городників

Помідори – незамінний овоч, яким часто займаються дачники, але не завжди отримують бажані результати. Щоб виростити помідори, які дозріють швидше і принесуть багатий врожай, ознайомтесь з кількома порадами, які допоможуть досягти цієї мети.

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Якщо помідори повільно дозрівають, є простий спосіб вплинути на цей процес. Секрет полягає в тому, що помідори потребують підвищеного рівня калію. Це макроелемент покращує смакові якості плодів, сприяє їх швидшому дозріванню, захищає рослини від грибкових захворювань і робить їх більш стійкими до посухи.

Один з природних способів підвищити рівень калію – використання попелу, як добрива. Але якщо ви не маєте доступу до попелу, можна використовувати гумат калію. Для приготування підживлення вам знадобляться такі інгредієнти:

1 столова ложка гумату калію;

10 літрів води.

Необхідно добре розчинити гумат калію у воді і отриманою рідиною поливати помідори один раз у 2-3 тижні. Досвідчені городники рекомендують розпочати такий полив з середини літа і продовжувати до збору врожаю.

Отримати томати на вашій ділянці швидше можливо за допомогою кількох ефективних методів:

Видалення квітконосів. З середини серпня варто прибрати їх, оскільки плоди, які з'являться з цих квітів, не встигнуть дозріти. Потрібно підрізати верхівку кожної гілки на томатному кущі. Це дозволить рослині зосередити свою енергію на дозріванні плодів, а не на цвітінні;

Зменшення поливу томатів з середини серпня. Недостатня кількість вологи сприяє почервонінню плодів і спонукає їх до швидшого дозрівання;

Обрізка листя і пасинків. Цю процедуру слід проводити протягом всього сезону, оскільки занадто густе листя і пасинки можуть затримувати дозрівання томатів. Обрізання пазушних гілок і непотрібних листків допоможе перенаправити живлення з росту рослини на дозрівання плодів.

Обприскування кущів йодно-водним розчином. Для його приготування потрібно розчинити 40 крапель йоду в 10 літрах води. Цього розчину буде достатньо для обробки півтора метра грядки.

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