Як усунути іржу з унітаза за допомогою трьох підручних інгредієнтів

Унітаз – один з найбільш використовуваних сантехнічних пристроїв в будинку. З часом, через недбале обслуговування або низьку якість води, на його стінках може утворюватися іржа.

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Боротьба з рудим нальотом зазвичай забирає багато часу і вимагає витрат на придбання дорогих засобів для очищення. Проте ви можете впоратися з цією проблемою за допомогою звичайного гірчичного порошку, посилюючи його дію з допомогою двох інших простих інгредієнтів, пише Телеграф.

Як очистити унітаз від іржі

Для того щоб ваш унітаз блищав чистотою і свіжістю, вам потрібно змішати три компоненти у рівних пропорціях: лимонну кислоту, гірчичний порошок і порошок для ручного прання. Найкраще використовувати порошок для ручного прання для цієї мети.

Натріть забруднену поверхню унітаза отриманою сумішшю і залиште її на пів години. Потім видаліть іржаві плями за допомогою щітки і спустіть воду.

Ви побачите, як усі забруднення зникають перед вашими очима. Ця суміш з лимонною кислотою, гірчичним порошком і порошком для прання позбавить унітаз від жовтого нальоту, іржавих плям і неприємних запахів в санвузлі. Крім того, її можна використовувати для очищення інших поверхонь в ванній кімнаті.

Нагадаємо, що сильно забруднені вікна можна легко та швидко помити, не залишаючи розводів. Для цього скористайтеся кількома ефективними порадами, щоб отримати блискучі вікна.

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