Як утеплити вікна та заощадити на комуналці: чотири ефективні способи

Як утеплити вікна на зиму та заощадити на комуналці

Утеплення вікон є важливим способом зберегти тепло взимку та прохолоду влітку. Це може допомогти заощадити гроші на рахунках за опалення та кондиціонуванні повітря, а також зробити ваш будинок більш комфортним.

Завдяки правильній ізоляції вікон ви скоротите на витрати на комунальні послуги, адже тепло залишатиметься всередині оселі. Як це зробити, пише Sante Plus.

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1. Захистіть вікна термоплівкою. Щоб правильно утеплити вікна, можна додати просту термоплівку на скло. Це не тільки знизить ваші рахунки за електроенергію та опалення, але й покращить тепловий комфорт вашого будинку.

Ізоляційна плівка – це тонка пластикова плівка, яка ефективно зберігає тепло в будинку. Це особливо корисно для одинарних вікон.

Перед встановленням рекомендується очистити вікна, тому що для правильного приклеювання поліетиленової плівки вам знадобиться двосторонній скотч. Зазвичай стрічка йде з ізоляційною плівкою. Потім ви наклеїте клейку стрічку навколо віконної рами, а потім обріжете плівку за розміром, що відповідає склу та вікнам. Щоб правильно було встановлено плівку, можна скористатися феном, тримаючи його на відстані кількох сантиметрів від поліетиленової плівки. Завдяки цьому не утвориться складок.

2. Утепліть вікна пухирчастою плівкою. Хоча цей спосіб на вигляд не такий витончений, проте він ефективний для забезпечення ізоляції ваших вікон. Підготуйте невелику пляшку з розпилювачем, наповнену водою, та розпорошіть її на раніше вимите вікно. Потім нанесіть пухирчасту плівку на вологу поверхню і закріпіть краї клейкою стрічкою. Це має запобігти втратам тепла. Однак не забудьте купити якісний скотч, щоб він не відірвався при наклеюванні пухирчастої плівки.

3. Залатайте щілини у вікнах шпаклівкою. Найменша тріщина у вікні дозволить свіжому повітрі проникнути у кожну кімнату. Щоб уникнути цього, бажано використовувати шпаклівку. Це дозволить вам заповнити кожну тріщину на вікнах.

4. Встановіть термозавіси на вікна. Ще один спосіб утеплити вікна – встановити теплові завіси. Фактично їхня підкладка може блокувати холодне повітря, яке може проникнути у ваш будинок. Крім того, вони не лише обмежують втрати тепла, але й додадуть естетики вашому будинку.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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