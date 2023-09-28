Як утеплити приміщення перед зимою за допомогою пінопласту

Якщо звернути увагу, то практично у будь-якому будинку можна знайти залишки старого пінопласту, які залишилися після ремонту чи від упаковки побутової техніки. Цей матеріал може бути використаний як відмінний утеплювач.

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В "Апостроф" надають поради, як перетворити пінопласт на клейку масу з властивостями герметика. Досвідчені господарі знають, що для цього можна використовувати ацетон. Ось послідовність дій:

Візьміть старий пінопласт і розріжте його на невеликі шматочки. Розмістіть ці шматочки пінопласту у підходящій посудині. Залийте пінопласт ацетоном та ретельно перемішайте. За короткий час ви помітите, як пінопласт почне розчинятися. Отриманий розчин пінопласту з ацетоном можна використовувати як клейку масу з відмінними герметичними властивостями.

Цей метод ідеально підходить для утеплення вікон перед настанням холодів. Ви можете використовувати його як для дерев'яних, так і для пластикових вікон. Проте перед початком процесу утеплення важливо ретельно знежирити всі поверхні, де будуть проводитися роботи з утеплення, щоб матеріал краще прилипав і тримався міцно.

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