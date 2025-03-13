Як збільшили розмір пенсії працюючим українцям: відповідь Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики поділилося рекомендаціями для тих, хто хоче збільшити розмір своєї майбутньої пенсії. Фахівці відомства наголошують: офіційне працевлаштування — ключова умова для отримання належного страхового стажу, нарахування пенсійних прав та забезпечення внесків до Пенсійного фонду. Саме це безпосередньо впливає на розмір пенсії в майбутньому.

Також у міністерстві радять не зупинятися на досягнутому, а постійно вдосконалювати свої професійні навички. Підвищення кваліфікації або перекваліфікація відкривають можливості для кар’єрного зростання і збільшення заробітної плати. А від рівня доходу залежить і сума пенсійних відрахувань. Про це пише sud.ua.

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Окремо підкреслюється важливість страхового стажу: додаткові п’ять років дають можливість збільшити пенсію на 30%. За бажанням громадяни можуть самостійно сплачувати страхові внески, обираючи розмір платежів відповідно до своїх фінансових можливостей.

У Мінсоцполітики нагадують, що майбутня пенсія напряму залежить від суми єдиного соціального внеску та тривалості його сплати. Чим більші внески та довший трудовий стаж, тим вищим буде пенсійне забезпечення після виходу на заслужений відпочинок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пенсію будуть отримувати українці із зарплатою у 25 тисяч гривень.

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