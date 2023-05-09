Як збільшити голівки часнику: цікавий лайфхак з вилами

Навіть попри використання відмінного посівного матеріалу часник може виходити занадто дрібним. На величину голівок часнику може впливати глибина посадки, використання мульчі та хімікатів.

Читайте також: Топ-6 невмирущих кімнатних рослин.

Досвідчені городники радять розпушувати землю під головками часнику, звільняючи їх від ґрунту.

Отже, при появі молодого листя, візьміть вила чи інший гострий інструмент та зробіть вертикальні отвори під кутом 90 градусів, відступаючи від рослини на 10-15 сантиметрів. Це наповнить грунт киснем, від чого часник буде краще та швидше розвиватися. Особливо хороший результат цей метод дає на важких і глинистих ґрунтах, де часник задихається, що сповільнює його ріст.

Нагадаємо, ми вже писали, як врятувати кімнатну рослину, яка гине.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!