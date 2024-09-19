Як дізнатись, якою у вас буде пенсія: підказали у ПФУ

Кожен громадянин України має можливість отримати інформацію про свою очікувану пенсію, незалежно від віку чи тривалості трудового стажу. Для цього існують зручні інструменти, такі як "Пенсійний калькулятор" або консультації у Сервісному центрі Пенсійного фонду України. Про це пише 24 tv.ua.

Методи розрахунку майбутньої пенсії

Пенсійний фонд України пропонує декілька варіантів попереднього обчислення пенсійних виплат. Одним з найбільш зручних є онлайн-сервіс "Пенсійний калькулятор".

Переваги використання "Пенсійного калькулятора":

Доступність у будь-який час доби

Врахування всіх необхідних факторів для точного прогнозу

Надання повної інформації про страховий стаж та орієнтовний вік виходу на пенсію

Важливо зазначити, що після проведення розрахунків автоматично генерується протокол з інформацією про призначення пенсії або відмову, а також детальні обчислення страхового стажу.

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Альтернативний спосіб отримання попереднього розрахунку пенсії

Окрім онлайн-сервісу, ви можете звернутися до Сервісного центру Пенсійного фонду України для отримання попереднього розрахунку пенсії.

Етапи отримання розрахунку в Сервісному центрі:

Відвідування центру: Зверніться до найближчого відділення ПФУ Розрахунок приблизного розміру пенсії: Фахівець проведе попередні обчислення на основі даних персоніфікованого обліку та електронної трудової книжки Аналіз трудової діяльності та страхового стажу: Спеціаліст перевірить вашу трудову історію та страховий стаж, використовуючи актуальну формулу розрахунку

Після завершення процедури ви отримаєте протокол з інформацією про призначення пенсії або відмову, а також детальні розрахунки вашого страхового стажу.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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