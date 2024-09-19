Как узнать, какой у вас будет пенсия: подсказали в ПФУ
Каждый гражданин Украины может получить информацию о своей ожидаемой пенсии, независимо от возраста или продолжительности трудового стажа. Для этого есть удобные инструменты, такие как "Пенсионный калькулятор" или консультации в Сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Об этом пишет 24 tv.ua.
Методы расчета будущей пенсии
Пенсионный фонд предлагает несколько вариантов предварительного исчисления пенсионных выплат. Одним из наиболее удобных является онлайн-сервис Пенсионный калькулятор.
Преимущества использования "Пенсионного калькулятора":
- Доступность в любое время суток
- Учет всех необходимых факторов для точного прогноза
- Предоставление полной информации о страховом стаже и ориентировочном возрасте выхода на пенсию
Важно отметить, что после проведения расчетов автоматически генерируется протокол с информацией о назначении пенсии или отказе, а также детальные вычисления страхового стажа.
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Альтернативный способ получения предварительного расчета пенсии
Кроме онлайн-сервиса, вы можете обратиться в Сервисный центр Пенсионного фонда Украины для получения предварительного расчета пенсии.
Этапы получения расчета в Сервисном центре:
- Посещение центра: Обратитесь в ближайшее отделение ПФУ
- Расчет приблизительного размера пенсии: Специалист произведет предварительные вычисления на основе данных персонифицированного учета и электронной трудовой книжки
- Анализ трудовой деятельности и страхового стажа: Специалист проверит вашу трудовую историю и страховой стаж, используя актуальную формулу расчета
После завершения процедуры вы получите протокол с информацией о назначении пенсии или отказе, а также детальные расчеты вашего страхового стажа.
Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.
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