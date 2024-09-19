Як дізнатись, якою у вас буде пенсія: підказали у ПФУ
Кожен громадянин України має можливість отримати інформацію про свою очікувану пенсію, незалежно від віку чи тривалості трудового стажу. Для цього існують зручні інструменти, такі як "Пенсійний калькулятор" або консультації у Сервісному центрі Пенсійного фонду України. Про це пише 24 tv.ua.
Методи розрахунку майбутньої пенсії
Пенсійний фонд України пропонує декілька варіантів попереднього обчислення пенсійних виплат. Одним з найбільш зручних є онлайн-сервіс "Пенсійний калькулятор".
Переваги використання "Пенсійного калькулятора":
- Доступність у будь-який час доби
- Врахування всіх необхідних факторів для точного прогнозу
- Надання повної інформації про страховий стаж та орієнтовний вік виходу на пенсію
Важливо зазначити, що після проведення розрахунків автоматично генерується протокол з інформацією про призначення пенсії або відмову, а також детальні обчислення страхового стажу.
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Альтернативний спосіб отримання попереднього розрахунку пенсії
Окрім онлайн-сервісу, ви можете звернутися до Сервісного центру Пенсійного фонду України для отримання попереднього розрахунку пенсії.
Етапи отримання розрахунку в Сервісному центрі:
- Відвідування центру: Зверніться до найближчого відділення ПФУ
- Розрахунок приблизного розміру пенсії: Фахівець проведе попередні обчислення на основі даних персоніфікованого обліку та електронної трудової книжки
- Аналіз трудової діяльності та страхового стажу: Спеціаліст перевірить вашу трудову історію та страховий стаж, використовуючи актуальну формулу розрахунку
Після завершення процедури ви отримаєте протокол з інформацією про призначення пенсії або відмову, а також детальні розрахунки вашого страхового стажу.
Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.
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