Як в Термінаторі: Вчені створили робота, який може переходити з рідкого стану в твердий та набувати будь-якої форми (відео)

В Китаї вчені створили робота з рідкого металу, що стає твердим та приймає будь-яку форму

Надихаючись морськими огірками, інженери розробили мініатюрних роботів, які швидко переходять між рідким і твердим станами, приблизно як робот з рідкого металу в другій частині фільму Термінатор. Окрім здатності змінювати форму, роботи є магнітними та можуть проводити електрику.

Можливість перемикатися між рідким і твердим станами наділяє роботів більшою функціональністю, розповів інженер із Китайського університету Гонконгу Ченфен Пан, який керував дослідженням.

Команда створила новий матеріал, який отримав назву "магнітоактивна машина фазового переходу між твердою та рідкою речовинами", шляхом вбудовування магнітних частинок у галій, метал із дуже низькою температурою плавлення (29,8 °C).

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"Магнітні частинки тут виконують дві ролі. По-перше, вони змушують матеріал реагувати на змінне магнітне поле, тому ви можете за допомогою індукції нагріти матеріал і викликати зміну фази. Але магнітні частинки також надають роботам мобільність і здатність рухатися у відповідь на магнітне поле", – пояснив старший автор та інженер-механік Кармел Маджіді з Університету Карнегі-Меллона.

Новий матеріал також може похвалитися надзвичайно текучою рідкою фазою порівняно з іншими фазозмінними матеріалами, чиї "рідкі" фази є значно більш в’язкими.

"Тепер ми просуваємо цю матеріальну систему більш практичними способами для вирішення деяких дуже специфічних медичних та інженерних проблем", – каже Ченфен Пан.

Перш ніж досліджувати потенційні можливості застосування, команда перевірила мобільність і міцність матеріалу в різних умовах. За допомогою магнітного поля роботи стрибали через рови, лазили по стінах і навіть розділялися навпіл, щоб спільно пересувати інші об’єкти, перш ніж об’єднатися разом.

В одному відео робот у формі людини розріджується, щоб просочитися крізь ґрати, після чого його витягують і повертають до початкової форми, що вже виглядає майже як сцена з "Термінатор 2".

Що стосується біомедицини, команда використовувала роботів для видалення стороннього предмета з модельного шлунка та доставлення ліків на вимогу в той самий шлунок.

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"Майбутня робота має продовжити дослідження того, як ці роботи можуть бути використані в біомедичному контексті. Те, що ми показуємо – це лише одноразові демонстрації, докази концепції, але знадобиться ще багато досліджень, щоб зрозуміти, як це насправді можна використовувати для доставки ліків або для видалення сторонніх предметів", – наголошують вчені.

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